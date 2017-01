Revitalis plant 570 Wohnungen im Dortmunder Kreuzviertel

Die Revitalis Real Estate AG plant zusammen mit seinem Joint-Venture Partner Dereco den Neubau von 570 Wohnungen an der Dortmunder Berswordtstraße/ Lindemannstraße in direkter Nachbarschaft zur BVB-Zentrale.

.

Die Planung für das neue Wohnquartier stammt vom Hamburger Architekturbüro MPP Meding Plan + Projekt GmbH. Das ca. 10.900 m² große Grundstück, das aktuell noch als Parkplatz genutzt wird, liegt in direkter Nähe zur Fachhochschule Dortmund sowie unweit vom Messegelände, dem Westfalenstadion und dem Westfalenpark. Das neue Wohnquartier mit einer geplanten Wohnfläche von ca. 26.600 m² befindet sich im beliebten Kreuzviertel. Der Bauantrag wird voraussichtlich noch im laufenden 1. Quartal 2017 eingereicht. Mit dem Bau wird voraussichtlich im Herbst 2017 begonnen, die Fertigstellung ist derzeit für das 4. Quartal 2019 geplant.





Geplantes Berswordt-Quartier im Dortmunder Kreuzviertel



Nach derzeitigem Planungsstand ist der Neubau von 230 hochwertigen Mietwohnungen mit Wohnflächen von 43 bis 125 m² vorgesehen. Zudem werden 340 moderne, teilweise möblierte Studenten-/ Mikroapartments mit Wohnflächen von 22 bis 49 m² realisiert. Ebenfalls sind rund 218 Tiefgaragenstellplätze für die zukünftigen Bewohner sowie eine neue Tiefgaragenzufahrt ausgehend von der Lindemannstraße für die BVB-Zentrale geplant. Zusätzlich sollen Car-Sharing-Angebote, Leihfahrräder und E-Mobility in das Konzept miteinbezogen werden; ebenso ergänzen Gewerbeflächen von rund 700 m² das neue Wohnquartier.



„Mit über 500 Wohneinheiten ist dies das derzeit größte Einzelprojekt im Neubau in Dortmund. Es stellt einen wesentlichen Beitrag zur Deckung der Wohnungsnachfrage insbesondere für Studierende dar“, erklärte Ludger Wilde, Beigeordneter der Stadt Dortmund für Umwelt, Planen und Wohnen. Das neue Wohnviertel bietet eine schnelle Anbindung an die B1/ A40, welche die Ost-West-Magistrale des Ruhrgebiets mit durchgehender Verbindung nach Bochum, Essen und Duisburg darstellt. Die TU Dortmund mit seinen 34.000 Studenten, die Dortmunder Innenstadt und der Flughafen sind schnell zu erreichen, ebenso öffentliche Verkehrsmittel.