Revitalis legt Grundstein für Wohnquartier am Altmarkt in Dresden

Visualisierung des Wohnquartiers am Altmarkt

© Cube Visualisierungen

In Dresdner 1a-Lage mitten in der Altstadt wurde gestern auf dem 3.140 m² großen Projektgrundstück gegenüber der Kreuzkirche zwischen Pfarrgasse und Schreibergasse der Grundstein für das Wohnquartier am Altmarkt gelegt. Bis zum Herbst 2020 errichtet die Revitalis Real Estate AG dort ein neues Wohnquartier mit 213 modernen Mietwohnungen mit einer Wohnfläche von insgesamt 14.300 m² sowie teilweise kleineren Gewerbeflächen im Erdgeschoss und einer Tiefgarage mit 119 Stellplätzen. 32 Wohnungen werden für den öffentlich geförderten Wohnungsbau entstehen. Der Entwurf stammt vom Hamburger Büro MPP Meding Plan + Projekt GmbH, das auch die Generalplanung verantwortet.

