Revitalis kann Dresdner Quartiersentwicklung an Valorum verkaufen

Der angeschlagene Projektentwickler hat den 2. Bauabschnitt der Quartiersentwicklung am Wettiner Platz in Dresden an den Projektentwickler Valorum, der auch langjähriger Partner des Unternehmens ist, verkauft. Der Kaufvertrag wurde 2023 geschlossen.

.

„Mit dem Verkauf des 2. Bauabschnitts am Wettiner Platz wurde ein wichtiger Meilenstein im Sanierungsverfahren erreicht. Es freut uns, dass das Projekt bei unserem langjährigen Geschäftspartner Valorum in sehr guten Händen ist“, so Revitalis Vorstand Thomas Cromm.



Bei dem Projekt handelt es sich um die Fortsetzung der im Jahr 2018 fertiggestellten Revitalis Quartiersentwicklung entlang der Schweriner Straße / Wettiner Platz. Mit insgesamt 177 Wohnungen, drei Stadtvillen und dem zur IHG Intercontinental Hotels Group gehörenden Hotel Indigo befindet sich das Projekt in exponierter Innenstadtlage direkt am Kulturkraftwerk mit der Staatsoperette und dem Theater Junge Generation.



Mick Pirgmann, Geschäftsführer der Valorum freut sich über das Projekt in Dresden: „Valorum und Revitalis sind langjährige Geschäftspartner. 2018 haben wir bereits ein Grundstück in Hamburg an die Revitalis verkauft [wir berichteten], jetzt freuen wir uns auf die Entwicklung in so exponierter Lage Dresdens.“



Der von Valorum erworbene Bauabschnitt auf dem 5.804 m² großen Grundstück bildet mit drei Gebäuden auf insgesamt ca. 10.700 m² Geschossfläche die städtebauliche Fortsetzung der Blockrandbebauung, beginnend an der Brandwand des Indigo Hotels am Wettiner Platz entlang der Alfred-Althus-Straße. „Unser Plan ist, neben der Realisierung der Blockrandbebauung das auf dem Grundstück befindliche Bestandsgebäude mit 40 Mietwohnungen zu erhalten, sukzessive zu renovieren und auf dem rückwärtigen Grundstück eine weitere Stadtvilla im Stil der 2018 fertiggestellten Häuser entstehen zu lassen“, so Axel Stiehler, Geschäftsführer der Valorum.