Revitalis feiert ersten Spatenstich in den Hellwinkel Terrassen

Nach der Übergabe der Baugenehmigung Ende Mai [wir berichteten] geht es zügig los: Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat die Revitalis Real Estate AG jetzt mit der Realisierung der zwei exponierten Gebäude in den Hellwinkel Terrassen begonnen. Auf dem rund 2.600 m² großen Grundstück entstehen nach Plänen des Braunschweiger Architekturbüros Giesler Architekten zwei zwölfgeschossige moderne Wohngebäude mit rund 7.000 m² Wohnfläche, 105 Mietwohnungen und einer dazugehörigen Tiefgarage.

.