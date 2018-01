Revitalis erwirbt Liegenschaft in Erfurter 1A-Lage für Hotelentwicklung

Büro- und Geschäftshaus in Erfurt

Revitalis Real Estate AG hat das in 1A-Lage an der Bahnhofstraße gelegene Büro- und Geschäftshaus sowie das dazugehörige Grundstück am Juri-Gagarin-Ring von einem deutschen Bestandshalter erworben. In den Obergeschossen des Objektes und auf dem dazugehörigen Grundstück plant die Revitalis Real Estate AG ein Boutique-Hotel. Nur 150 Meter vom Erfurter Hauptbahnhof entfernt und mit direkter Anbindung an die Fußgängerzone Bahnhofstraße werden auf dem 2.695m² großen Grundstück auf rund 5.800 m² Bruttogeschossfläche knapp 160 Hotelzimmer nach den Entwürfen des Hamburger Architekturbüros MPP Meding Plan + Projekt GmbH entstehen. Mieter der Erdgeschossflächen des 1922 errichteten Büro-und Geschäftshauses ist die Deutsche Bank mit ihrer Erfurter Filiale.

.

„Durch Zuwanderung weist Erfurt in den letzten Jahren wachsende Einwohnerzahlen auf, inzwischen leben über 213.000 Einwohner in Erfurt. Auch der Tourismus hat sich zu einem bedeutenden Wirtschaftszweig entwickelt und die Übernachtungszahlen steigen kontinuierlich: In 2017 wurden mehr als 900.000 Übernachtungen in Erfurt gebucht. Vor rund 20 Jahren waren es noch halb so viele. Das neue Boutique-Hotel an der Bahnhofstraße passt sehr gut zum Beherbergungsbedarf unserer Stadt," erklärt Dr. Carmen Hildebrandt, Geschäftsführerin der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH.



Mit einer Fertigstellung des Bauvorhabens rechnet Revitalis im Sommer 2020. Der Bauantrag soll voraussichtlich im 3. Quartal 2018 eingereicht werden.