Revitalis Aberdeen und Dereco feiern Richtfest des Wohnquartiers Breeze Living

Breeze Living

Nur vierzehn Monate nach Baubeginn feiert die Revitalis Real Estate im Beisein von Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau und weiteren Projektbeteiligten sowie geladenen Gästen das Richtfest des Wohnquartiers Breeze Living.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Aberdeen Asset Management Revitalis Real Estate AG DERECO - Real Estate Dortmund Dereco

Bis Herbst 2018 realisiert die Revitalis Real Estate gemeinsam mit dem Kölner Family Office Dereco auf dem rund 8.400 m² großen Grundstück am Dortmunder Phoenix See 92 Komfortmietwohnungen mit 8.100 m² Wohnfläche und eine Tiefgarage mit 112 Stellplätzen. Nach den Entwürfen des Kölner Architekturbüros Schultearchitekten entsteht ein Ensemble aus 11 drei-geschossigen Seevillen, die sich um einen Innenhof formieren.



Das Wohnquartier am nordöstlichen Ufer des Phoenix Sees wurde im Rahmen eines Forward Deals an die Aberdeen Asset Management Deutschland AG veräußert. Die Liegenschaft wurde für einen Wohnimmobilien-Spezialfonds des global tätigen Unternehmens erworben.



„Bei der Planung haben wir besonderes Augenmerk auf die Sichtachse zum Phoenix See gelegt. Großzügige Terrassen und Loggien sowie ein besonders ansprechend gestalteter Außenbereich, der den hohen Anforderungen an ein modernes und komfortables Wohnkonzept gerecht wird, prägen den Entwurf. Ebenso sind die gut durchdachten Grundrisse mit Wohnungstypen von 2-4 Zimmern und Größen von 50 m² bis 127 m² passend für die verschiedenen Lebensentwürfe der Mietinteressenten“, berichtet Architekt Wilhelm Schulte, Geschäftsführer Schultearchitekten.



Die Vermietung der Breeze Living Wohnungen erfolgt durch die Hildebrandt Immobilien GmbH und startet voraussichtlich im ersten Quartal 2018.