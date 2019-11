Revcap verkauft Aschheimer Büroimmobilie an Barings

Die opportunistisch operierende Revcap hat für die Aschheimer Büroimmobilie am Einsteinring, die sie im Mai 2018 als erste Core+-Investition auf dem deutschen Markt für ein Value-Add-Investmentvehikel von Wealthcap erworben hatte [wir berichteten], den Exit vollzogen. „Mit einem gezielten Leerstandsmanagement und einer DGNB-Gold-Zertifizierung haben wir eine Wertsteigerung der Immobilie erreicht. Wir freuen uns über die Weitergabe von Potenzialen an einen vertrauten Geschäftspartner“, sagt Matthias Wilke.

.

Die Immobilie vor den Toren Münchens geht off market an Barings. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf markiert aber bereits die zweite Transaktion zwischen den beiden Assetmanagern innerhalb weniger Wochen. Erst im September 2019 hatte ein Revcap geführtes Joint Venture eine Gewerbeimmobilie in Eschborn bei Frankfurt an Barings verkauft [wir berichteten]. „Ähnlich wie beim Erwerb in Eschborn verfolgen wir auch hier eine Strategie, die auf die positive Entwicklung von etablierten und gut angebundenen Standorten in den und um die Top 7 Büromarktmetropolen setzt. Wir sehen insofern weiteres Potential in Aschheim als auch in der Immobilie selbst in den nächsten Jahren. In diesem Fall ist dafür auch keine umfassende Sanierung des Gebäudes notwendig“, so Christoph Wittkop, Geschäftsführer und Real Estate Country Head - Germany bei Barings.



Das in 2001 errichtete Gebäude liegt am Einsteinring 31-39 und umfasst rund 15.000 m² Büro- und 2.400 m² Nebenflächen sowie 460 PKW-Stellplätze. Rund 85 Prozent sind aktuell an das DAX-Unternehmen Wirecard vermietet. Dies wird aber - voraussichtlich in 2021 - ein Haus weiterziehen, denn der Konzern hat zu Beginn des Jahres einen Mietvertrag für 40.000 m² im Campus-One von Rock Capital unterzeichnet, um dort seine Standorte zusammenzulegen [wir berichteten].