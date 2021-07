Revcap und Kriton reichen Unicom 2 an Imaxxam weiter

Revcap und Kriton reichen das erst im Frühjahr erworbene Bremer Multi-Tenant-Objekt Unicom 2 an Imaxxam Asset Management weiter. Das Bürogebäude wird in den Immobilien-Spezialfonds German Small Asset Invest eingebracht, den Imaxxam für Union Investment managt. Der Kaufpreis lag im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

.

Das in 2003 erbaute Multi-Tenant-Objekt steht auf einem 5.229 m² großen Grundstück und umfasst rund 10.800 m² Gesamtmietfläche sowie 143 Tiefgaragenplätze. Es liegt in der Mary-Somerville-Straße 6-14 und zeichnet sich durch die Lage im Teilmarkt Technologiepark aus. Ankermieter des aktuell zu 70 Prozent vermieteten Gebäudes sind unter anderem die Sparkasse Bremen, Datagroup und das Weiterbildungszentrum IQ Bremen.



„Der Ankauf für den Spezialfonds ergänzt das Portfolio ideal. Gerade mit der Landeshauptstadt Bremen können wir das Portfolio mit einer starken B-Stadt weiter diversifizieren“, so Holger Kohl, Geschäftsführer der Imaxxam. Der Ankauf für den Spezialfonds ergänze das Portfolio ideal. Im Small Asset Segment zwischen 10 – 60 Mio. Euro sind weitere Investments von Core und Core+ Objekten geplant.