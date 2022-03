Reul und Lange legen Grundstein für Polizeigebäude am Flughafen Dortmund

Am Mittwoch wurde im Beisein von Herrn Herbert Reul, Minister des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn Gregor Lange, Polizeipräsident der Stadt Dortmund, Herrn Thomas Westphal, Oberbürgermeister der Stadt Dortmund sowie Herrn Ludger van Bebber, Geschäftsführer der Flughafen Dortmund GmbH, feierlich der Grundstein für ein neues Polizeigebäude am Dortmund Airport gelegt.

