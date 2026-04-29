Rettung für IntercityHotel Herford: Eigentümer übernimmt selbst

Nach der Insolvenz der Betreibergesellschaft Scoop Herford Hotelbetriebs GmbH ist die Zukunft des IntercityHotels Herford gesichert. Ab Mai 2026 übernimmt die neu gegründete Betreibergesellschaft HMV Betriebs GmbH, hinter der die Eigentümer stehen, den Betrieb.

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Insolvenzverwalter Georg Jakob Stemshorn von der Pluta Rechtsanwalts GmbH und die HMV Betriebs GmbH unterzeichneten Ende März 2026 den Kauf- und Übertragungsvertrag. Zusammen mit seinem Team und dem Geschäftsführer der HMV Betriebs GmbH, Marco Lorenz, sind heute die Mitarbeiter im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung über den bevorstehenden Betriebsübergang informiert worden. Die vom zuständigen Insolvenzgericht in Augsburg anberaumte Gläubigerversammlung hatte am vergangenen Freitag der vereinbarten Investorenlösung einstimmig zugestimmt.



„In den vergangenen fünf Monaten haben wir den Hotelbetrieb fortgeführt. Es freut mich, dass uns nun eine langfristige Lösung gelungen ist. Damit erreichen wir auch für die Gläubiger die bestmögliche Lösung“, sagt Georg Jakob Stemshorn.



Mit dem Schritt sichern die Eigentümer den Fortbestand des 2022 eröffneten Hotels langfristig.