Retailwettbewerb First Store by Alexa mit neuem Konzept

Der Retailwettbewerb First Store by Alexa, initiiert vom beliebten Shoppingcenter Alexa am Berliner Alexanderplatz, geht zum dritten Mal an den Start – mit einem komplett neuen Konzept. Nach zwei Editionen als offener Wettbewerb wird First Store by Alexa als Academy Edition diesmal in Kooperation mit der Deutschen POP exklusiv für Studenten der Kreativakademie durchgeführt. An 12 Standorten in Deutschland sowie in Wien und Amsterdam. Das Thema Retail darf und soll dabei völlig neu gedacht werden. Ziel des Wettbewerbs ist es, innovative Ideen und Konzepte in Shoppingcentern zu fördern. Dabei ist vom Store über Gastronomie und Service bis zur Event-Location alles denkbar. Ausgerichtet wird der Wettbewerb von Union Investment, Eigentümerin des Alexa, Sonae Sierra, Betreiberin des Centers und der Marketingagentur Twenty One Media.

.

Oliver Hanna, Centermanager und Mitglied der Jury von First Store, erläutert dazu: „Wir müssen im Einzelhandel neue Wege gehen, unsere Stärken herausarbeiten und den Kunden das bieten, was sie suchen. Das Alexa war schon immer innovativ, auch die kreativen, populären Studiengänge der Deutsche POP sind am Puls der Zeit. Deshalb freue ich mich über unseren neuen Kooperationspartner und bin sehr gespannt auf die Ideen der Studenten.“



Die Teilnahme ist alleine oder in Teams möglich, studienübergreifend ebenso wie standortübergreifend – genauso offen, kreativ und innovativ, wie es zur Start-up-Mentalität der jungen Generation passt. Die Teams werden von den Initiatoren in regelmäßigen Online-Sprechstunden im Kreationsprozess begleitet und unterstützt.



Konzepte müssen zum Ende des Wintersemesters im März 2021 abgegeben werden, im Anschluss ermittelt eine fünfköpfige Fachjury die Gewinner. Das Gewinner-Team erhält insgesamt 40.000 Euro Budget und darf sein Konzept realisieren und ab Juni 2021 sechs Wochen lang im First Store Cube im Alea präsentieren.