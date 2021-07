CBRE GI strukturiert Rahlstedt Center um

CBRE Global Investors wird rund 2.400 m² Fläche im Rahlstedt Center in Hamburg umstrukturieren. Im ersten Obergeschoß, auf der ehemaligen, rund 2.000 m² großen Fläche eines Elektronikfachhändlers, siedeln sich der internationale Non-Food-Discounter Action und ein Kindergarten an.

.

Action wird voraussichtlich zum 4. Quartal 2021 rund 1.200 m² Einzelhandelsfläche für fünf Jahre anmieten. Die elbzwerge Kita bezieht voraussichtlich zum 2. Quartal 2022 ca. 700 m² des ersten Obergeschosses. Der Kindergarten inklusive Krippe unterzeichnete einen 20-jährigen Mietvertrag. Im Rahmen der Umstrukturierung sollen zudem rund 400 m² Außenparkfläche in einen Spielplatz für die elbzwerge umgewandelt werden. Die grüne und lebendige Spielfläche ist über eine Treppe direkt von der Kita zugänglich und vom Rest des Parkplatzes abgeschirmt.



Das Rahlstedt Center umfasst insgesamt 28.000 m² Fläche. Zu den Ankermietern gehören unter anderem Edeka, Aldi, H&M und Budni. Das Center liegt im Zentrum von Hamburgs einwohnerstärkstem Stadtteil* Rahlstedt im Bezirk Wandsbek.



„Mit der Ansiedlung des Kindergartens rückt das Rahlstedt Center noch weiter in den Mittelpunkt des Stadtteils. Auch die Neuvermietung an Action zeigt die Stärke des Nahversorgungskonzepts im Quartier. Der Non-Food-Discounter hat nur ein Drittel seiner über 6.000 Produkte dauerhaft im Sortiment und sorgt somit regelmäßig für einen besonderen Überraschungseffekt“, sagt Tim Mayer, Head of Asset Management Retail von Cbre Global Investors in Deutschland.