Restrukturiert und bereit: Achat Hotels plant organisches Wachstum

Nach abgeschlossener Sanierung geht Achat Hotels mit reduziertem Portfolio und verbesserter Liquidität ins Jahr 2026. Die Gruppe betreibt nun 32 Häuser mit 4.100 Zimmern. Neue digitale Tools und der Ausbau des Longstay-Angebots sollen weiteres Wachstum ermöglichen. Im Fokus stehen vor allem Business- und Messegäste.

.

„Wir sind raus, sind durchfinanziert und die operativen Zahlen entwickeln sich über Plan!“ – mit Worten der Erleichterung beschreiben Philipp von Bodman und André Hintzen, beide Geschäftsführer der Achat Hotels, den Start der Hotelgruppe in das Jahr 2026. Durch die notwendigen Sanierungsmaßnahmen während des Verfahrens der Insolvenz in Eigenverwaltung wurden im Jahr 2025 alle Hotels der Gruppe sowie die operativen Prozesse und Strukturen auf den Prüfstand gestellt, grundlegend analysiert, restrukturiert und optimiert [wir berichteten].



„Es war ein harter, jedoch auch ein wichtiger Schritt, um das Unternehmen wieder wirtschaftlich in die Zukunft zu steuern und am Markt zu positionieren“, so von Bodman.



Das Portfolio von ehemals 50 Hotels mit 5.900 Zimmern wurde analysiert und letztlich reduziert auf nunmehr 32 Hotels mit 4.100 Zimmern und Apartments. Von den 18 abgegebenen Hotels konnten 17 Häuser in die Hände neuer Betreiber übergeben werden, was zum Erhalt eines signifikanten Anteils an Arbeitsplätzen beigetragen hat.



Business-Travel weiter verstärkt im Fokus

Effizientere Unternehmensstrukturen, ein klar definiertes Portfolio in Verbindung mit einer erhöhten Liquidität erlauben dem Traditionsunternehmen der Achat Hotels einen wachsenden Spielraum für neue Hospitality-Lösungen. Dazu zählt unter anderem der angestrebte Ausbau des Longstay-Angebots in den Apartments der Gruppe.



Zusätzlich hat sich das Team auf den definierten Zielgruppenfokus konzentriert und das Hauptaugenmerk wieder auf die Kundensegmente der Business-, Tagungs- und Messegäste gerichtet. Aber auch der Leisure-Bereich – sowohl für Individualgäste als auch das Gruppengeschäft – wird weiter ausgebaut und wächst kontinuierlich. Für die Zukunft plant das Unternehmen ein organisches Wachstum mit der Optimierung des bestehenden Portfolios an erster Stelle und darauf aufbauend weiteren Wachstumsschritten über den Anschluss passender Hotelobjekte auf dem Markt.



„Der Markt ist sehr in Bewegung und wir werden genau beobachten, welche Entwicklungen und welche Möglichkeiten sich daraus für uns ergeben“, so von Bodman.