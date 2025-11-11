Residenzhotel Stuttgart Airport wird Teil von Best Western

Mit dem Residenzhotel Stuttgart Airport, Sure Hotel Collection by Best Western, erweitert BWH Hotels Central Europe gemeinsam mit der BeePartment-Gruppe ihr Markenportfolio um ein weiteres Haus. Nach den Standorten in Wilhelmshaven, Mahlow und Mörfelden ist das Hotel in Steinenbronn bereits das vierte Haus, das die Gruppe unter einer BWH-Marke betreibt.

Das Apartmenthotel wird zunächst unter der Marke Sure Hotel Collection by Best Western geführt, bevor es nach einer umfassenden Renovierung in die Marke Best Western überführt wird. Die geplanten Arbeiten starteten bereits mit der Erstellung von acht Musterzimmern und umfassen sämtliche Zimmer, Bäder, Flure sowie öffentliche Bereiche.



„Wir freuen uns sehr über die Fortsetzung der erfolgreichen Zusammenarbeit mit der BeePartment-Gruppe und über das neue Mitglied in unserem Markenverbund“, sagt Marcus Smola, CEO BWH Hotels Central Europe. „Das Residenzhotel Stuttgart Airport ist ein Haus in einer wirtschaftlich wichtigen Region und ergänzt unsere Markenfamilie perfekt.“ Mit dem Neuzugang ist BWH Hotels nun mit insgesamt vier Hotels im Großraum Stuttgart vertreten. Mit der anstehenden Renovierung und der anschließenden Integration in die Marke Best Western stellt die BeePartment-Gruppe die Weichen für die nachhaltige Weiterentwicklung des Hauses im dynamischen Stuttgarter Markt.



Das Residenzhotel Stuttgart Airport, Sure Hotel Collection by Best Western verfügt über 183 Apartments in drei Kategorien, alle mit einer vollausgestatteten Kitchenette: ideal für Long-Stay-Gäste, aber ebenso attraktiv für Kurzzeitaufenthalte und Geschäftsreisende. Die Lage in Steinenbronn bietet eine perfekte Anbindung an die Messe Stuttgart, den Flughafen sowie die Autobahnen A8 und A81. Zur Ausstattung zählen unter anderem eine Sauna sowie ein Fitnessbereich. Zudem wurde das angrenzende Restaurant „Lerchengärtle“ mit mediterraner Küche für die Gäste reaktiviert.