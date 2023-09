ReSales eröffnet in Dortmunder Innenstadt

ReSales setzt seine Expansionsstrategie fort. Brockhoff hat dem Unternehmen ein großzügiges Ladenlokal mit einer Fläche von rund 275 m² in sehr guter Lauflage der Dortmunder Innenstadt vermittelt. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden sich namhafte Filialisten. Die Eröffnung des neuen ReSales-Standorts am Ostenhellweg 42-48 erfolgt in Kürze nach Abschluss der Herrichtungsarbeiten.

Die Vermittlung in Dortmund stellt bereits die dritte erfolgreiche Platzierung einer Innenstadt-Fläche innerhalb von nur drei Monaten dar. Auch in den Städten Witten [wir berichteten] und Hildesheim [wir berichteten] konnte Brockhoff kürzlich erfolgreich Standorte für das Secondhand-Konzept von ReSales finden.