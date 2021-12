Die Onno Plus GmbH, ein Unternehmen für Online-Marketing und Reputationsmanagement, hat knapp 700 m² Bürofläche in der Berliner City West angemietet. Die Firma wird das Penthouse in der Lietzenburger Straße 77 im Dezember beziehen. Das Geschäftshaus an der Kreuzung zur Uhlandstraße im Bezirk Charlottenburg ist im Privatbesitz. JLL hat beraten und die Anmietung vermittelt.

