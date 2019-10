Republik Kosovo eröffnet Standort in NRW

Bislang bietet die Republik Kosovo konsularische Dienste in Berlin, Stuttgart, Frankfurt/Main und München an. Um das Angebot auch auf NRW auszuweiten, suchte die Republik Kosovo einen geeigneten Standort in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Aengevelt vermittelte dazu die komplette Liegenschaft Bilker Straße 29 in der Carlstadt mit rd. 500 m² Bürofläche. Vermieter der Liegenschaft ist eine Grundstücksgemeinschaft.

„Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung war neben dem top Standort in der Carlstadt insbesondere die Möglichkeit der alleinigen Nutzung des gesamten, repräsentativen Gebäudes“, berichtet Laura Rozowski, Vermietungsexpertin von Aengevelt Düsseldorf.