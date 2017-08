Republik Costa Rica mietet neuen Botschaftssitz in Berlin

Reinhardtstraße 47-47a

Die Republik Costa Rica suchte für ihren Berliner Botschaftssitz – bisher in Kreuzberg gelegen - einen neuen Standort im Regierungsviertel und mietet hierzu eine repräsentative Einheit in den “Reinhardthöfen“, Reinhardtstraße 47-47a, in Berlin-Mitte. Bei der Standortsuche und Anmietung wurde Costa Rica umfassend von den Vermietungsspezialisten von Aengevelt betreut. Vermieterin des Gebäude-Ensembles aus denkmalgeschützten Altbau aus dem 19. Jahrhundert und innovativem Neubau ist die Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, stellvertretend für den Fonds eines namhaften Anlegers.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Triuva (ehemals IVG Institutional Funds GmbH) Aengevelt Immobilien GmbH & Co. KG Berlin Berlin

„Der neue Standort für die Botschaft der Republik Costa Rica befindet sich in Berlins politischem Zentrum zwischen Bundestag, Reichstag und dem Sitz diverser Parteien und Verbände. Zudem ist die Reinhardtstraße als Verbindungsachse zwischen Friedrichstraße und Hauptbahnhof sehr gut innerhalb der Stadt vernetzt“, erläutert Adina Schmidt, für den Abschluss verantwortliche Vermietungsspezialistin von Aengevelt Berlin, und ergänzt: „Darüber hinaus waren das charmante Gebäude mit Historie und die modern ausgestattete Bürofläche für die Anmietungsentscheidung ausschlaggebend.“