Reos erreicht drei ISO-Zertifizierungen

Der digitale Property Manager Reos wurde von der Dekra Certification als unabhängiger Prüfungsinstanz in einem kombinierten Auditierungsprozess nach den ISO-Normen 27001, 14001 und 9001 zertifiziert. Innerhalb von nur sechs Monaten konnten alle Vorbereitungen sowie die Audits selbst erfolgreich abgeschlossen werden.

.

Die Zertifizierung nach DIN ISO 27001 bestätigt die normgerechte Aufstellung von Verfahren und Regeln im Hinblick auf die Informationssicherheit inklusive Datenmanagement und Datenschutz. Die ISO-Standards 14001 und 9001 beziehen sich auf das Umwelt- und Qualitätsmanagement im Unternehmen. Prozesse mit dem Ziel einer kontinuierlichen Prüfung und Verbesserung wurden etabliert, um ein hohes Maß an Dienstleistungsqualität und nicht zuletzt die Optimierung unter der Betrachtung von Umweltaspekten zu garantieren.



„Als digitaler Property Manager sehen wir uns in der Pflicht, die Themen Informationssicherheit, Servicequalität und Umweltmanagement hoch aufzuhängen, uns an bewährten Standards zu orientieren und dies auch zu belegen“, sagt Kjell Ole Beckmann, Managing Director der Reos GmbH. „Darum haben wir uns dazu entschieden, interne Prozesse entsprechend der ISO-Norm auditieren zu lassen. Reos steigert auf diese Weise nicht nur seine Effizienz in der Verwaltung von Wohnimmobilien, sondern stellt gleichzeitig einen verlässlichen Qualitätsstandard für Kunden aus dem Asset Management sowie Mietende sicher.“ Nach erstmalig bestätigter Klimaneutralität in 2021 und erfolgreicher ISO-Zertifizierung Ende 2022 legt das Unternehmen den Fokus für dieses Jahr auf nachhaltige Einsparungen in Kundenimmobilien, um einen Beitrag zur Erreichung der ESG-Ziele zu leisten.



„Die Einführung von Managementsystemen ist mit Aufwand verbunden und fordert Ressourcen. Wichtig war uns dabei stets, das gesamte Unternehmen zu betrachten, so wie es die ISO-Normen fordern. Die ISO 27001 Zertifizierung beispielsweise wird häufig rein auf Datenmanagement und Datenschutz übertragen, geht allerdings über die gesetzlichen Anforderungen hinaus und umfasst zusätzlich unternehmenseigene Konzepte zum Schutz von Informationen“, erklärt Justus Wittorf, Projektleitung der ISO-Zertifizierungen. In den nächsten Jahren geht es darum, die eingeführten Managementsystemen stetig zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Zu diesem Zweck wurde je Managementbereich ein Beauftragter mit direktem Report zur Geschäftsführung ernannt.