Rent24 eröffnet Coworking Space in Leipzig

Im März eröffnet Rent24 seinen ersten Standort in Leipzig. Im berühmten City-Hochhaus Leipzig am Augustusplatz 9 werden künftig Start-Ups, Freelancer sowie etablierte Unternehmen eine neue Anlaufstelle erhalten. Arbeitsplätze in sowohl offenen Bereichen, als auch privaten Büros werden bei Rent24 ergänzt durch gemeinschaftliche Loungebereiche. Die Konferenzräume und Eventflächen können von den Mietern wie auch von Externen genutzt werden.

Regelmäßige Networking-Events sowie Sport- und Freizeitkurse ergänzen das Portfolio von Rent24, für ein ungezwungenes Kennenlernen und angenehmes Miteinander innerhalb der Community.



Der Augustusplatz ist mit 40.000 m² einer der größten Stadtplätze Deutschlands und bietet einen Mix aus moderner und traditioneller Architektur. Nur wenige Gehminuten vom Rent24 Coworking Space entfernt befindet sich die Altstadt mit zahlreichen Cafés, Restaurants und Shoppingmöglichkeiten. Direkt an den Standort schließen das Konzerthaus Gewandhaus, das Opernhaus Leipzig oder das Paulinum an.