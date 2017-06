Rent24 eröffnet Coworking Space in Dortmunds Zentrum

Am 29. Juni eröffnet Rent24 seinen ersten Coworking Space in Nordrhein-Westfalen. In mehreren Schritten werden auf über 4.000 m² im Hansa Haus in Dortmund sowohl offene Coworking Bereiche als auch unterschiedlich große, private Büros und die obligatorischen Lounge und Activity-Räume geboten. „Wir freuen uns drauf, Entrepreneuren und Unternehmen auch hier mit unserem Konzept und Design beim erfolgreichen Arbeiten zu unterstützen", erklärt Robert R. Bukvic, Founder und CEO der Rent24 GmbH.

[…]