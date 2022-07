Renowate startet serielle Sanierung in Mönchengladbach

Die Renowate GmbH startet ab dem 21. Juli 2022 mit dem seriellen Sanierungsprozess der ersten beiden LEG-Gebäude in der Zeppelinstraße in Mönchengladbach. Dies geschieht nur knapp vier Monate nach dem offiziellen Launch der neuen Gesellschaft am 1. April 2022. Zu Beginn wird zunächst die Baustelle eingerichtet, ab August erfolgt dann die Ausführung der Gewerke Heizung, Elektro und Dach. Ab Mitte/Ende August werden dann die vorproduzierten Fassadenelemente montiert.

Hierbei wird nach dem Vorbild des Energiesprong-Prinzips mit vorgefertigten Fassadenmodulen, die an eine bestehende Fassade angebracht werden, gearbeitet. Dieses Vorgehen wird in Deutschland bislang kaum genutzt, obwohl es eine neue Ära der energetischen Sanierung einläutet: Der Bauzeitraum wird im Zielbild entscheidend verkürzt, die Mieter können während der gesamten Sanierung in ihrer Wohnung wohnen bleiben – und, so eine weitere gute Nachricht insbesondere für die Mieter: Nach der Sanierung ist das gesamte Objekt von Gaslieferungen weitestgehend unabhängig, da eine Wärmepumpe der neuesten Generation eingebaut wird.



Nach der Modernisierung werden die 47 Wohnungen dem KfW 55-Standard entsprechen. Aufbauend auf hoch innovativen Planungs- und Fertigungsprozessen ist in europäischer Zusammenarbeit der deutsch-österreichischen Gesellschaft unter Verwendung von Lüftungssystemen aus Belgien, Fassadenelementen aus Estland und Wärmepumpen aus Deutschland diese hohe Umsetzungsgeschwindigkeit möglich geworden.



Dies sind erst die ersten 2 von insgesamt 14 Modernisierungsprojekten, die in den nächsten 24 Monaten zur Umsetzung anstehen, um auf diese Weise schneller, effizienter und kostengünstiger in der energetischen Sanierung zu werden und den Klimaschutz in Deutschland weiter voranzubringen.