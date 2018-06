Rendity startet mit Crowdinvesting in vermietete Bestandsimmobilien

Das Crowdinvestmentunternehmen Rendity bietet seinen Kunden ab Anfang Juli eine neue Veranlagungsmöglichkeit: Unter dem Titel „Rendity Income“ werden Investments in langfristig vermietete Zinshäuser mit stabilen Mieterträgen angeboten. Das erste Projekt, ein Investment in ein voll vermietetes Zinshaus im 5. Wiener Gemeindebezirk, wird bereits Anfang Juli mit einer geplanten Investitionssumme von 1 Mio Euro starten. Geplant sind künftig bis zu fünf derartige Projekte jährlich. Das Angebot richtet sich an besonders sicherheitsorientierte Investoren, die ihr Geld längere Zeit veranlagen wollen: Die Laufzeiten betragen zwischen drei und sieben Jahre, die Rendite der Projekte beträgt bis zu 4 % p.a bei vierteljährlicher Ausschüttung.

„Rendity Income“ ergänzt das bisherige Geschäftsmodell, das künftig unter dem Namen „Rendity Growth“ firmieren wird. Bei diesem werden Entwicklungsprojekte finanziert, die Anleger erzielen bei kürzeren Laufzeiten höhere Renditen, tragen aber auch einen Teil des Entwicklerrisikos.



„Mit ‚Rendity Income‘ öffnen wir Crowdinvesting für eine komplett neue Käufergruppe und ermöglichen es vor allem an größtmöglicher Sicherheit interessierten Investoren bereits mit kleinen Beträgen von der guten Entwicklung des Wiener Immobilienmarktes zu profitieren“, sagt Rendity-CMO Tobias Leodolter. „Mietwohnungen in einem attraktiven Altbau in zentraler Lage sind unter Wohnungssuchenden besonders gefragt und die Nachfrage übersteigt das Angebot deutlich. Das macht Investitionen in vermietete Zinshäuser zu einer besonders risikoarmen Veranlagungsmöglichkeit und sichert unseren Investoren langfristig stabile Erträge.“