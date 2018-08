Rendity startet Expansion nach Deutschland

Das österreichische Crowdinvestingunternehmen Rendity erweitert seine Geschäftstätigkeit auf dem deutschen Markt. Mit der Gründung einer Tochtergesellschaft in München und der Eintragung im Vermittlerregister für Finanzanlagenvermittler ist es auch deutschen Anlegern einfach möglich, in Beteiligungsangebote von Rendity zu investieren. Dazu wurden unter anderem auch die auf der Website einsehbaren Anlegerinformationen so gestaltet, dass sie neben den österreichischen auch allen deutschen Rechtsvorschriften entsprechen.

Rendity ist auf die Finanzierung von Immobiliendevelopments sowie die Beteiligung an Bestandsimmobilien spezialisiert. 2018 wurden bereits fünf Projekte mit einem Gesamtvolumen von 3 Mio. Euro über die Crowd finanziert.



Von der Expansion am deutschen Markt erwartet Rendity-Geschäftsführer Tobias Leodolter einen weiteren Wachstumssprung. „Wir haben bereits ohne aktives Marketing auf unserer Plattform rund 25 Prozent Zugriffe aus Deutschland. Wenn wir dieses Potenzial künftig nutzen und unsere Angebote aktiv kommunizieren, rechnen wir damit, dass wir in recht kurzer Zeit aus Deutschland höhere Kapitalzuflüsse als aus Österreich haben werden,“ erklärt er.