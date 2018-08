Rendity startet erstes Immobilien-Crowdinvestment in Graz

Visualisierung der Nussbaumerstraße 2

© Aira Development

Das Crowdinvestingunternehmen Rendity bietet erstmals eine Veranlagung in ein Crowdinvestmentprojekt in einer österreichischen Landeshauptstadt an: Im aufstrebenden Stadtbezirk St. Peter entstehen in der Nußbaumerstraße 2 Eigentumswohnungen mit Nutzflächen zwischen 32 m² und 86 m² sowie 39 Tiefgaragenplätze und eine Geschäftsfläche. Der Baustart wird voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres erfolgen, der Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2020 geplant. Das Projekt wird vom renommierten Entwickler Aira Development betrieben.

Aus Anlegersicht ist das Projekt in mehrfacher Hinsicht sehr attraktiv: Mit einer Rendite von 6,5 % p.a. zählt es zu den besonders ertragsstarken Immobilien-Crowdinvestmentprojekten, dazu kommt die kurze Laufzeit von nur 18 Monaten. Auch befindet sich der Grazer Wohnimmobilienmarkt dank des kontinuierlichen Bevölkerungswachstums in einer soliden Verfassung mit minimalen Leerstandsraten und in der Regel auch relativ kurzen Verwertungszeiten. Das gesamte durch Crowdinvestment geplante Finanzierungsvolumen liegt mit 300.000 Euro am unteren Ende der üblichen Bandbreiten.



„Unser erstes Projekt in Österreich außerhalb Wiens war für uns ein ganz logischer Schritt“, erklärt Rendity-CMO Tobias Leodolter. „Der Grazer Markt ist zwar kleiner, aber genauso attraktiv wie der Wiener Markt, wir haben ein erstklassiges Projekt und auch eine starke Kundenbasis in der Steiermark, für die ein Investment in ihrer eigenen Landeshauptstadt doppelt attraktiv ist.“



Das Projekt Nußbaumerstraße 2 ist das fünfte Projekt, das Rendity 2018 platziert, das Gesamtvolumen für 2018 steigt damit auf drei Mio. Euro.