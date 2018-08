Rendity startet erste Portfoliofinanzierung

Ortnergasse 7 (1 / 2)

© Adriale Holding GmbH

Mit dem aus zwei Objekten bestehenden „Portfolio Wien West“ startet Rendity sein 15. Projekt im 15. Wiener Gemeindebezirk: In der Ortnergasse 7 und der in direkter Nachbarschaft befindlichen Sechshauserstraße 41 wird der Immobilienentwickler Adriale Holding zwei Sanierungsobjekte umfassend sanieren. Mit einem Platzierungsvolumen von 1,25 Mio Euro ist das Projekt das zweitgrößte in der Rendity-Unternehmensgeschichte. Anleger erhalten eine jährliche Rendite von 6,5 Prozent bei 30 Monaten Laufzeit.

.

In der Ortnergasse 7 werden 15 Wohneinheiten mit Wohnungsgrößen zwischen 26 m² und 122 m² umfassend saniert und mit Balkonen und Terrassen erweitert. Außerdem wird der Dachboden ausgebaut und das dreigeschossige Gebäude aufgestockt. Die elf Wohneinheiten in der Sechshauserstraße 41 zwischen 27 m² und 105 m² werden ebenfalls modern renoviert und mit großzügigen Freiflächen wie Balkone, Loggien, Wintergärten und Terrassen ergänzt. Alle Wohneinheiten sollen nach Abschluss der Umbauarbeiten verkauft werden. Der Baubeginn für beide Projekte wird noch im vierten Quartal 2018 erfolgen, die Fertigstellung ist für Ende 2019 geplant.

Die beiden Projekte befinden sich in zentraler, zentrumsnaher Lage. Der U-Bahn-Knoten Längenfeldgasse ist nur fünf Gehminuten entfernt, der Bahnhof Meidling ist ebenfalls schnell zu erreichen. Der Schönbrunner Schlosspark als großes Naherholungsgebiet ist nur zwei U-Bahn-Stationen entfernt, die Mariahilfer Straße ist fußläufig erreichbar.