Rendity-Projekt binnen einer Woche vollständig platziert

Das erste Grazer Projekt von Rendity erfreute sich starker Nachfrage: Innerhalb von nur einer Woche wurde durch die Crowd das geplante Finanzierungsvolumen von 300.000 Euro fĂŒr ein Neubauobjekt mit 42 Wohnungen in der Nußbaumerstraße 2 in Graz – St. Peter aufgebracht. Die Anleger erhalten dafĂŒr eine Rendite von 6,5 Prozent p.a. bei einer Laufzeit von 18 Monaten.

.

Das Projekt Nußbaumerstraße ist bereits das fĂŒnfte Projekt, das Rendity 2018 finanzieren konnte, und das erste in Graz. „Die schnelle Platzierung zeigt, dass Immobilieninvestments auch außerhalb der Bundeshauptstadt Wien bei den Anlegern stark gefragt sind, sofern es sich um eine urbane Lage handelt, bei der es eine große Nachfrage an Wohnraum gibt“, sagt Rendity-CMO Tobias Leodolter. „Der Wohnungsmarkt in Graz, der zweitgrĂ¶ĂŸten Stadt Österreichs, entwickelt sich dank des kontinuierlichen Bevölkerungswachstums sehr dynamisch und das ermöglicht unseren Anlegern attraktive Investmentchancen. Wir werden in den kommenden Monaten jedenfalls weitere Projekte in Graz und anderen wachsenden LandeshauptstĂ€dten prĂŒfen.“