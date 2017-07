Renditestarke A-Stadt-Investments zeigen Wirkung für institutionelle Investoren

Aufgrund der hohen Nachfrage hat WealthCap den Spezial-AIF 4 / BayWa - Headquarter München exklusiv für den Genossenschaftlichen Sektor aufgesetzt. Dabei konnten in 6 Monaten bereits Kapitalzusagen in Höhe von 142 der verfügbaren 152 Mio. Euro für Eigendepots der Genossenschaftsbanken eingeholt werden. Die Ausplatzierung ist im 3. Quartal 2017 geplant. Der Nachfolger Spezial-AIF 5 ist bereits genehmigt und voll investiert. Dabei setzt das Institutionelle Angebot mit einer angestrebten Rendite von über 5 % nach Kosten auf zwei Erfolgsfaktoren:

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. WealthCap

• Eine breite Streuung über 5 der deutschen Top 7 Städte mit 11 bereits gesicherten Investments und ca. 80 Mietern

• Investitionsobjekte in Potenziallagen, die durch das aktive hausinterne Asset Management von Immobilie und Vermietung gezielt weiter entwickelt werden.



WealthCap plant im Jahr 2017 rund 427 Mio. Euro an seine Privatkunden auszuschütten. Das ist die zweithöchste Ausschüttung der Unternehmensgeschichte. Neben Sonderausschüttungen aus Verkäufen und Liquidationen mit rund 247 Mio. Euro tragen Regelausschüttungen mit 180 Mio. Euro maßgeblich zum Ergebnis bei. Damit schütten die deutschen Privatkunden-Immobilienfonds von WealthCap regelmäßig im Schnitt mehr als 4,7 % p.a. aus, die in US-Dollar notierten Fonds weisen eine Ausschüttung von 6,1 % p.a. im Durchschnitt aus. Die Höhe der Ausschüttungen entspricht den Ankündigungen in den Kundenberichten 2016. Die Regelausschüttung bei zwei Fonds der neuen Generation konnten sogar dauerhaft erhöht werden.



Mit 135 Mio. Euro in sechs Monaten beweist WealthCap erneut seine Platzierungsstärke im Publikumsbereich. Allein in der Anlageklasse Immobilien Deutschland konnte mit dem WealthCap Immobilien Deutschland 39 fast 100 Mio. Euro Eigenkapital eingeworben werden. Der Schwesterfonds Private Equity 19/20 wurde mit einem starken Platzierungsergebnis von knapp 78 Mio. Euro geschlossen. Ein dritter Zielfonds steht vor der Anbindung.