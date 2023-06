Renafan übernimmt weiteren Convivo-Standort in Bremen

Das Pflegeheim Haus O’land in Bremen hat einen neuen Betreiber. Der Berliner Pflegedienstanbieter Renafan übernimmt den Standort von der in Schieflage geratenen Covivo-Gruppe [wir berichteten].

.

Das im November 2004 fertiggestellte Pflegeheim in der Alfred-Faust-Straße 1 im Bremer Stadtteil Obervieland bietet auf vier Etagen Platz für 82 Menschen, die an Demenz erkrankt sind.



Renafan betreibt aktuell über 70 Standorte in Deutschland und hatte erst kürzlich eine Senioren-Wohnanlage von Convivo in Bremen-Findorff übernommen [wir berichteten].