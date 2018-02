René Trost tritt in die Geschäftsführung der HTB Hanseatische Fondshaus ein

René Trost ist mit Wirkung zum 01.01.2018 neu in die Geschäftsführung der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH eingetreten. Die Geschäftsführung der HTB Hanseatische Fondshaus bilden daneben weiterhin Marco Ambrosius, Christian Averbeck sowie Georg Heumann.

René Trost (45), Dipl. Wirtschaftsingenieur und Dipl. Bauingenieur, ist zum 1. Januar 2018 neu in die Geschäftsführung der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH eingetreten. In den letzten 5 Jahren war er Leiter Immobilien- und Asset Management bei Lohnbach Investment Partners GmbH, einem Tochterunternehmen von Grove International Partners, und war dort für die Betreuung des deutschlandweiten Immobilienportfolios zuständig. Zuvor war er insgesamt knapp 13 Jahre in leitenden Asset Management Funktionen bei Servicing Advisors Deutschland GmbH und Hudson Advisors Germany tätig. René Trost wird in der HTB Hanseatische Fondshaus GmbH die Bereiche Portfoliomanagement sowie An- und Verkauf von Real Assets verantworten.