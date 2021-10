René Reif strukturiert Immobilienfinanzierung für Callwey Verlag

Für die Realisierung des neuen Verlagsgebäudes auf einem Grundstück der Gründerfamilie in München, hat sich die Familie Callwey von den Real Estate Finance-Advisors der René Reif Consulting GmbH beraten lassen. Die strukturierte Langfristfinanzierung mit überdurchschnittlichem Zinsfestschreibungszeitraum erlaubt laut des Beraters eine Auszahlung bereits während der Bauphase. Flexible Covenants sowie Auszahlungsvoraussetzungen ermöglichen zudem unterschiedliche Vergabeformen für den Herstellungsprozess. Ebenso kann das für den Neubau ausgereichte Immobiliendarlehen auch vorzeitig ohne Anrechnung einer Vorfälligkeitsentschädigung zurückgezahlt werden.

.

„Generell werden dem Darlehensnehmer Freiheiten im Darlehensvertragskonstrukt gewährt, die so eigentlich nicht üblich sind, vor allem nicht in einem durch eine Pandemie teilweise irritierten Immobilienmarkt, in dem die Kapitalgeberseite eher zu einer restriktiven Finanzierungspolitik tendiert,“ so Simon Vogl, Consultant bei der René Reif Consulting GmbH.



Das erste Bürogebäude des 1884 von Georg Dietrich Wilhelm Callwey gegründeten Verlags in der Finkenstraße 2 in München wurde 1944 bei einem Luftangriff völlig zerstört. Inmitten der Ruinen, in einem schmalen Seitenbau, nahm man die Arbeit wieder auf, um 1965 schließlich das bekannte Verlagshaus in der Streitfeldstraße 35 im Münchner Stadtteil Berg am Laim zu beziehen.



Nach knapp 60 Jahren weicht das Bestandsobjekt einer modernen Multi-tenant-fähigen Büroimmobilie mit höchsten architektonischen Anforderungen. In begehrter Gewerbelage im Münchner Osten, unweit der beiden S-Bahn-Haltestellen Berg am Laim und Leuchtenbergring, stellt man sich u.a. mit flexiblen Büroflächengrößen auf und bereitet sich für spezifische Mieteranforderungen vor – insbesondere im Hinblick auf den Arbeitsplatz der Zukunft.



Im dritten Quartal 2023 soll der Neubau des Multi-tenant-Gebäudekomplexes mit rund 6.400 m² vermietbarer Bruttogrundfläche (teilbare Mietflächen ab rund 200 m², 43 Tiefgaragenstellplätze) fertiggestellt sein. Die anspruchsvolle Glasfassaden-Architektur und nachhaltige Technologie werden den zeitgemäßen Vorstellungen der Mietinteressenten mehr als gerecht werden.