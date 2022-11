René Reif stellt Hotelfinanzierung für H´Otello Gruppe auf

Der ungünstigen Marktlage zum Trotz ist es den Experten der René Reif Consulting gelungen, eine an die individuellen Bedürfnisse der in Deutschland operierenden Hotelgruppe H‘Otello angepasste Finanzierungsstruktur für die Langfristfinanzierung einer Hotelimmobilie in München zu gestalten.

.

Neben der Realisierung eines umfangreichen Modernisierungskonzepts ermöglicht die Finanzierungsstruktur, die bestehende, in Zukunft ablaufende Finanzierung in ein langfristig gesichertes Zinsniveau zu überführen.



Das Boutique-Hotel befindet sich in erstklassiger Innenstadtlage unweit des Münchner Marienplatzes – das Herzstück der bayerischen Hauptstadt. Im Rahmen der geplanten Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten ist vorgesehen, die rund 56 Zimmer an das neu entwickelte Designkonzept der H´Otello Gruppe anzupassen. Auch der Erdgeschossbereich soll moderner und offener gestaltet werden. Zudem wird mit einem neuen Bar-Konzept im Stile einer klassischen Trattoria italienisches Ambiente Einzug finden. Mit der Integration eines neuen Gastronomie-Konzepts, das auch für die Öffentlichkeit erlebbar sein wird, sollen weitere, vom Hotelbetrieb entkoppelte Einnahmequellen erschlossen werden.



Die von den René Reif Advisors erarbeitete Struktur der projektspezifischen Finanzierungslösung wurde einer gezielten Wettbewerbsprüfung durch jeweils selektiv ausgewählte Kreditinstitute ausgesetzt. Das Ergebnis ist ein flexibler, auf die Wünsche des Darlehensnehmers bestmöglich angepasster Darlehensvertrag mit einem überdurchschnittlich hohen Zinsfestschreibungszeitraum und einem Zinssatz, der unter dem aktuellen Zinsniveau liegt.



„Hotelfinanzierungen in Zeiten der Corona-Krise waren und sind eine echte Herausforderung. Sehen sich die Hoteliers zusätzlich rasant steigenden Kosten für den Betrieb ihrer Immobilie (u.a. Heiz- und Energiekosten) ausgesetzt und kommen marktwirtschaftliche Verwerfungen durch den Russland-Ukraine Krieg hinzu, kann man sich von Standard-Finanzierungslösungen verabschieden“ äußert sich Simon Vogl, Consultant bei René Reif.