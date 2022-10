René Reif beruft Dr. Thomas Deby in den Beirat der ADI München

Die ADI Akademie der Immobilienwirtschaft GmbH erweitert ab Oktober 2022 ihren Beirat für den Akademiestandort München. Dr. Thomas Deby, Partner bei KDS Legal und Fachanwalt für Arbeitsrecht, ist das neue Beiratsmitglied.

.

Dr. Thomas Deby ist seit 1993 als Rechtsanwalt in München zugelassen und seither bis heute bei der Kollmar, Deby & Sinz Rechtsanwalts-GmbH (vormals Kanzlei Rothe, Senninger & Kollmar) in München als mittlerweile langjähriger Partner und Geschäftsführer tätig. Er vertritt dabei hauptsächlich mittelständische Unternehmen aber auch Führungskräfte, Geschäftsführer und Vorstände in allen Bereichen des Arbeitsrechts, sowohl in der außergerichtlichen Beratung, wie auch in gerichtlichen Auseinandersetzungen.



Der Beirat in München setzt sich nun somit aus folgenden neun Persönlichkeiten zusammen: René Reif – CEO, OrT Group (Vorsitzender des Beirates ADI München); Dr. Dirk Brückner – Partner, GSK Stockmann; Dr. Thomas Deby – Partner, KDS Legal; Dr. Klaus Dengler – Geschäftsführer der Gewofag Holding GmbH; Prof. Dr. Hanno Haiber – Verkehrsinfrastruktur und Immobilien im Tourismus, Hochschule München; Günter Koller – CFO und Geschäftsführer, Wilhelm von Finck Familiy Office; Marcus Müller – Projektentwickler, München (Projektarbeitsbetreuer); Iris Schöberl – Managing Director Germany, Columbia Threadneedle Real Estate Partners sowie Tim Wiesener – Geschäftsführer, Atmira Gruppe (Projektarbeitsbetreuer).