Renè Lezard zieht ins MA|RO

Das MA|RO verzeichnet einen weiteren Neuzugang: Mit Renè Lezard zieht Ende August 2019 ein weiteres Luxus-Label in die Immobilie im Frankfurter Bankenviertel ein. Auf insgesamt fast 260 m² werden im Erdgeschoss sowohl die Damen- als auch die Herrenkollektion mit den dazu passenden Accessoires präsentiert. Isabella Hierl, CEO, freut sich auf die Eröffnung des neuen Stores in bester Lage im Bankenviertel und sieht viel Potential im Einzelhandels-Standort Frankfurt.

.