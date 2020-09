Remax Germany eröffnet Büro in Berlin-Halensee

Das Immobilienmaklernetzwerk Remax Germany ist ab sofort mit einem weiteren Büro und zusätzlichen 40 Maklern in Berlin vertreten. Der rund 100 m² große Shop in der Joachim-Friedrich-Straße 10a ist das fünfte Büro der Makler-Organisation in der Bundeshauptstadt und liegt in unmittelbarer Nähe zum Kurfürstendamm. „Berlin ist ein zentraler Immobilienstandort für Remax Germany. Umso wichtiger ist eine starke Präsenz vor Ort, die wir mit der Neueröffnung im Stadtteil Halensee weiter ausbauen“, sagt Andreas Fahning, Büromanager des neuesten Ablegers.

