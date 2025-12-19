Remake Live kauft ehemalige Reichsbahndirektion in Halle für 30,5 Mio.

Der französische SCPI Remake Live ist auf dem deutschen Mark zurück: Für rund 30,5 Mio. Euro hat sich das Unternehmen die ehemalige Reichsbahndirektion in der Ernst-Kamieth-Straße 2 in Halle gesichert. Die denkmalgeschützte Liegenschaft verfügt über eine Mietfläche von rund 22.000 m², die langfristig vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt genutzt wird.

.