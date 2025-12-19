Verwaltungsstandort mit 22.000 m²
Remake Live kauft ehemalige Reichsbahndirektion in Halle für 30,5 Mio.
Der französische SCPI Remake Live ist auf dem deutschen Mark zurück: Für rund 30,5 Mio. Euro hat sich das Unternehmen die ehemalige Reichsbahndirektion in der Ernst-Kamieth-Straße 2 in Halle gesichert. Die denkmalgeschützte Liegenschaft verfügt über eine Mietfläche von rund 22.000 m², die langfristig vom Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt genutzt wird.
„Die repräsentative Immobilie, die zuletzt 2010 modernisiert wurde, überzeugt nicht nur durch ihre Lage, sondern auch durch ihre Stabilität in puncto Mieterverhältnisse“, sagt Prof. Dr. Tayfun Erbil, Director Investment, Savills. Die Immobilie bietet über 22.000 m² Bürofläche und 163 Parkplätze und liegt nur 200 Meter vom Hauptbahnhof Halle entfernt. Seit 2008 dient das Gebäude als Hauptsitz des Landes Sachsen-Anhalt. Der Mietvertrag läuft noch bis 2033 plus Verlängerungsoption. Laut des französischen SCPI wurde das Objekt für 30,5 Millionen Euro erworben, was einer Nettorendite von 8,9 % entspricht.
„Mit dieser Akquisition etabliert sich Remake Live unter optimalen Bedingungen wieder in Deutschland: ein ikonisches Gebäude, das Ende der 2000er-Jahre umfassend saniert und seitdem tadellos gepflegt wurde und seit über fünfzehn Jahren vollständig an den Freistaat vermietet ist. All dies zu einem niedrigen Quadratmeterpreis, wodurch sich eine positive Rendite für den französischen Immobilieninvestmentfonds SCPI ergibt“, so Investmentdirektor Julien Lamy.
Der Wiedereinstieg in Deutschland ist in diesem Jahr nicht das erste Debüt von Remake Live. Bereits zu Jahresbeginn feierte der SCPI mit zwei großen Transaktionen seinen Auftakt in Polen. Remake Asset Management erwarb vier Hotels in Warschau, Krakau, Lodz und Lublin sowie eine Logistikimmobilie in Wolborz. Zuletzt investierte Remake Live im Rahmen seiner Core+-Strategie zudem in Irland. Die Büroimmobilie 3 Shelbourne Buildings in Dublin ist ebenfalls langfristig an eine Regierungsstelle vermietet [we reported]. Grundsätzlich konzentriert sich die geografische Diversifizierung des SCPI aber mit über 65 Prozent auf das Vereinigte Königreich, Frankreich und Spanien, was die beiden strategischen Ankäufe im ersten Halbjahr in Aberdeen (3T Energy-Ausbildungszentrum) und Glasgow (Nike-Flagship-Store) widerspiegeln [we reported]. Beides Premium-Immobilien mit namhaften Mietern und festen, langfristigen Mietvertragslaufzeiten [we reported].