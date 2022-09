Relaxdays und Segro feiern Eröffnung bei Leipzig

Im „Segro Logistics Park Leipzig-Airport“ in der Ortschaft Großkugel in der Gemeinde Kabelsketal zwischen Halle (Saale) und Leipzig wurde gestern die Eröffnung von 86.000 m² Logistikfläche gefeiert. Der Onlinehändler Relaxdays wird die Flächen als zentrales Verteillager für die Belieferung der Kunden seines Webshops in ganz Europa nutzen. Vor Ort dabei waren neben Dr. Jürgen Ude, Staatssekretär für Strukturwandel und Großansiedlungen in Sachsen-Anhalt sowie Steffen Kunnig, Bürgermeister von Kabelsketal, unter anderem Martin Menz, Gründer und Geschäftsführer von Relaxdays sowie Christopher Gigl, Investment Director bei Segro in Deutschland.

.

„Es handelt sich bei dem Bau für Relaxdays um das größte Built-to-Suit-Projekt, das wir in Deutschland jemals realisiert haben. Damit ein solches Großvorhaben reibungslos über die Bühne geht, mussten alle Beteiligten an einem Strang ziehen“, sagt Gigl.



Es handelt sich um zwei Gebäudeteile, dessen erster Abschnitt bereits im August 2021 fertiggestellt wurde. Die beiden Gebäude verfügen über das Nachhaltigkeitszertifikat DGNB Gold und über einen Fitness- und Yogabereich sowie eine Dachterrasse für die Mitarbeiter. Auf der Baustelle waren 33 Unternehmen und 140 Personen im Einsatz. Verantwortlich für die Baumaßnahmen als Generalunternehmen war das Bauunternehmen Goldbeck. Außerdem wurde Segro bei der Projektsteuerung von dem Ingenieurbüro für Baumanagement Dörpinghaus & Divisek unterstützt. Aktuell wird zudem die Installation von Photovoltaikanlagen auf dem gesamten Dach geplant, die pro Jahr mehr als 3,8 MWh Strom erzeugen werden. Des Weiteren stehen E-Ladesäulen zur Verfügung.



Aktuell entwickelt Segro auf dem Gelände rund 12.000 m² als Erweiterung für Nagel sowie knapp 8.800 m² für einen weiteren Bestandsmieter. Sobald diese beiden Projekte abgeschlossen sind, wird der „Segro Logistics Park Leipzig-Airport“ über 211.000 m² Mietfläche verfügen.



Der „Segro Logistics Park Leipzig-Airport“ befindet sich in der Eichenallee in Kabelsketal und zeichnet sich durch seine direkte Nähe zum Flughafen Leipzig/Halle aus. Unmittelbar an der B 6 gelegen, besteht zudem über die Autobahnen A 9 und A 14 eine hervorragende Anbindung auch in Richtung Dresden, Halle und Kassel.