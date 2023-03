Rekordergebnis auf dem Stuttgarter Logistikmarkt

Der Stuttgarter Lager- und Logistikflächenmarkt (inkl. Umland) erzielte im Jahr 2022 einen Flächenumsatz von 320.000 m² und stellt damit einen neuen Rekord auf, der 62 % über dem langjährigen Durchschnitt liegt. Neben einer generell hohen Nachfrage wurde das hervorragende Ergebnis durch eine Reihe von Großabschlüssen gestützt. Dies ergibt eine Analyse von BNP Paribas Real Estate.

„Nichtsdestotrotz ist der Markt weiterhin von einem zu geringen Flächenangebot geprägt, sodass Nutzer gezwungen sind, Kompromisse bezüglich der Lage und der Ausstattungsqualität der Objekte einzugehen. Da die Zahl von Entwicklungsflächen im Marktgebiet stark begrenzt ist, muss davon ausgegangen werden, dass das Angebot kurz- bis mittelfristig kaum durch größere Projektentwicklungen erweitert werden wird“, erklärt Christopher Raabe, Geschäftsführer und Head of Logistics & Industrial der BNP Paribas Real Estate GmbH. Das Mietpreisniveau ist im Zuge dessen im Jahresverlauf gestiegen. Die Spitzenmiete hat um gut 11 % auf 7,80 Euro/m² zugelegt, die Durchschnittsmiete um rund 9 % auf 5,90 Euro/m².



Handelsunternehmen an der Spitze

Großabschlüsse über 20.000 m² zeichnen für mehr als 46 % des Flächenumsatzes verantwortlich. Dazu beigetragen haben beispielsweise die 40.000 m² große Erweiterung von Rewe im Objekt von Invesco in Bondorf [wir berichteten] oder auch die Erweiterung von Breuninger in Sachsenheim mit gut 22.000 m² [wir berichteten]. Darüber hinaus erzielte auch die Größenklasse zwischen 12.000 und 20.000 m² mit gut 24 % ein hohes Ergebnis. Durch die großen Abschlüsse führen Handelsunternehmen das Ranking der Branchenverteilung mit 41 % des Umsatzes an. Logistikdienstleister (29 %) und die im Stuttgarter Markt häufig stärkeren produzierenden Unternehmen (gut 26 %) folgen dicht beieinander. Da zahlreiche großflächige Verträge in Neubauflächen abgeschlossen wurden, liegt der Neubauanteil am Flächenumsatz mit über 60 % auf einem sehr hohen Niveau. Dazu gehören auch einige Eigennutzerentwicklungen, was insgesamt zu einem Anteil der Eigennutzer von knapp 29 % führt.



Perspektiven

„Für 2023 ist davon auszugehen, dass sich an den wesentlichen Rahmenbedingungen des Stuttgarter Logistikmarkts wenig ändert. Trotz der schwächelnden Konjunktur wird mit einer weiterhin hohen Nachfrage gerechnet, da u. a. Transformationsprozesse in der (Automobil-)Industrie und auch die Optimierung der Lieferketten weiter vorangetrieben werden. Das nur eingeschränkte Angebot bleibt weiterhin herausfordernd für den Markt. Vor allem im eher großflächigen Segment stehen zu wenige Bestandsflächen in zentraleren Lagen zur Verfügung. Ähnliches gilt für die Verfügbarkeit von Entwicklungsgrundstücken, sodass Brownfields in den Fokus rücken. Vor dem Hintergrund des hohen Wettbewerbs um die verfügbaren Flächen ist im weiteren Jahresverlauf mit einem weiteren Anstieg des Preisniveaus zu rechnen. Vereinzelt wurden bereits Mietpreise über der aktuellen Spitzenmiete registriert“, sagt Bastian Hafner, Head of Logistics & Industrial Advisory der BNP Paribas Real Estate GmbH.