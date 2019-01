Der in den ifo Konjunkturumfragen erhobene Logistikindikator lag 2018 insgesamt auf einem hohen Niveau, was sich in einer entsprechend dynamischen Marktentwicklung widerspiegelte. Mit einem bundesweiten Flächenumsatz von 7,6 Mio. m² wurde 2018 ein neuer Rekordwert erzielt. Dies ergibt der Logistik

[…]