Reiß & Co. übergibt Hotel Motel One Stuttgart-Mitte an Zurich Versicherung

Hotel Motel One Stuttgart-Mitte

© Nadine Rupp / Quelle: Motel One Group

Die Reiß & Co. GmbH hat den Hotelneubau auf dem Grundstück der ehemaligen Konzernzentrale der EnBW Stuttgart zwischen Kriegsberg- und Jägerstraße fertiggestellt und an den Versicherer Zurich Gruppe Deutschland übergeben. Damit ist binnen sieben Tagen das zweite Hotel in der baden-württembergischen Landeshauptstadt an den Start gegangenen [wir berichteten].

Die Entwürfe des neuen Motel One-Budget Design Hotels stammen vom Architekturbüro Lederer Ragnarsdóttir Oei (LRO), das bereits den angrenzenden preisgekrönten Komplex aus dem Jahr 1996 entworfen hat. Die 414 Zimmer des Hotelneubaus erstrecken sich über sechs Geschosse sowie ein Staffelgeschoss.



Die aufwendig gestaltete Klinkerfassade wurde aus anthrazitfarbenen Ziegeln „Baggeridge“ im englischen Format in Läuferverband vermauert. Die geschuppte Fassade markiert den Eingangsbereich des Hotels. Ein begrünter U-förmiger Innenhof mit Frühstücksterrasse sowie ein zusätzlicher Loungebereich mit Terrasse an der Goethestraße steht den Hotelgästen seit dem 16. August 2021 zur Verfügung. Des Weiteren bietet das Motel One seinen Gästen 145 Tiefgaragenplätze zur Nutzung an. Pächter ist die Parkraumgesellschaft Baden-Württemberg mbH.



Das Architekturbüro LRO hatte im Juli 2017 den Zuschlag für den Neubau in der Lautenschlagerstraße 14/Kriegsbergstraße 32 erhalten. Baubeginn war im zweiten Quartal 2018. Im November 2018 hatte die Projekt Stuttgart Kriegsbergstraße GmbH in Form eines Forward Deals das Objekt an die Zurich Gruppe Deutschland verkauft [wir berichteten]. Jügen Klein, Niederlassungsleiter Reiß & Co. GmbH, kommentiert: „Das Design des neuen ‚Motel One‘ an der Kriegsbergstraße verbindet meisterhaft unseren Anspruch an Kreativität mit den Anforderungen einer durchgängigen stadtbildprägenden Architektur an unser angrenzendes Bestandsgebäude aus dem Jahr 1996.“



Begleitet wurden die Bauarbeiten durch das Immobilienberatungsunternehmen Drees & Sommer SE. „Als eine Art Bauabteilung auf Zeit haben wir uns intensiv mit den Wünschen und Vorstellungen von Motel One auseinandergesetzt“, berichtet Drees & Sommer-Projektleiterin Nicole Stillig. „Durch den regen Austausch konnten wir alle Änderungswünsche im Zeitplan umsetzen.“



Im ersten Quartal 2020 hatte die Projekt Stuttgart Kriegsbergstraße GmbH bereits einen ersten Bauteil - das „Bauteil B Ledererbau“ - an das Land Baden-Württemberg schlüsselfertig übergeben. Dieses hatte die Immobilie nach umfangreicher Sanierung im März 2018 gekauft [wir berichteten]. Die Liegenschaft hatte die Projekt Stuttgart Kriegsbergstraße GmbH im Oktober 2015 direkt von der EnBW erworben [wir berichteten]. Das Investitionsvolumen für beide Bauteile hat 150 Millionen Euro betragen.