Das von Architekt Fritz Höger (1877-1949) entworfene und seit vielen Jahren unter Denkmalschutz stehende Leder-Schüler-Haus in Hammerbrook weicht einem Neubau. Das marode Gebäude ist nicht mehr zu retten. Reiß & Co. und PEG Hamburg planen in enger Abstimmung mit der Stadt die Neuentwicklung.

Fotos: Michael Zapf



