Reiß & Co. kauft „Leder-Schüler-Höfe“ im JV mit PEG

Die Reiß & Co. Gruppe hat im Rahmen eines Joint Ventures mit der PEG-Projektentwicklungsgesellschaft Hamburg mbH das Kontorhaus „Leder-Schüler-Höfe“ im Hamburger Stadtteil Hammerbrook erworben. Verkäufer der auf einem 3.800 m² großen Grundstück gelegenen Immobilie ist eine Hamburger Familiengesellschaft. Über den Verkaufspreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

