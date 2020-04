Reiß & Co. veräußert Stuttgarter Verwaltungsgebäude an internationalen Investor

Die Reiß & Co. Gruppe hat ein im Jahr 1970 erbautes Verwaltungsgebäude am Stuttgarter Killesberg an einen international agierenden Investor veräußert. Das Bürogebäude in der Birkenwaldstraße 149 besteht aus fünf Obergeschossen sowie einem Untergeschoss und umfasst 2.020 m² Mietfläche sowie 18 Pkw-Außenstellplätze. Das Gebäude ist vollständig an die BWKG Baden-Württembergische Krankenhaus Gesellschaft e. V. vermietet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Umgebung der Immobilie ist durch Wohneinheiten sowie kleinere Geschäfts- und Büroeinheiten geprägt. Das Stadtteilzentrum Killesberghöhe ist nur wenige Gehminuten entfernt und die Liegenschaft durch die U-Bahn-Linie U5 und die Buslinie 44 gut an den ÖPNV angeschlossen.



Die Kanzlei Heuking Kühn Lüer Wojtek hat den Verkäufer juristisch beraten. Die S Immo + Finanz Immobilien und Finanzvermittlungs-Gesellschaft mbH, Baden-Baden war vermittelnd tätig.