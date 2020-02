Reiß & Co. und PEG Hamburg investieren erneut gemeinsam in Hamburg

Nach dem Erwerb des Kontorhauses „Leder-Schüler-Höfe“ im Staddteil Hammerbrook im vergangenen Juli [wir berichteten] haben sich die Reiß & Co. Gruppe und PEG − Projektentwicklungsgesellschaft Hamburg mbH für ihr zweites Joint Venture erneut zusammengetan. Die beiden Partner haben sich einen Grundstückskomplex in der Adenauerallee 18-25 im Stadtteil St. Georg gesichert. Ein von AXA Investment Managers - Real Assets betreutes Mandat hat das ca. 3.800 m² große Grundstücks zu einem nicht näher genannten Preis veräußert.

