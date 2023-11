Reiß & Co. feiert Eröffnung des “Bonus Markt Light“

Die Reiß & Co. GmbH hat gemeinsam mit der SBR gGmbH, eine gemeinnützige Gesellschaft für Schulung und berufliche Reintegration, am 15. November 2023 bei herbstlichen Temperaturen die Eröffnung des „Bonus Markt Light“ in der Laustraße 10 in Stuttgart-Sonnenberg gefeiert. Auf der 79 m² großen Verkaufsfläche des Marktes werden circa 2.000 Artikel, darunter frisches Obst und Gemüse aus der Region sowie Molkerei- und Fleischerzeugnisse angeboten. Zu den geladenen Gästen zählten die Anwohner sowie die am Bau beteiligten Unternehmen und Vertreter aus der lokalen Politik und Wirtschaft.

Unter den Augen des Stuttgarter Oberbürgermeisters Dr. Frank D. Nopper, dem Geschäftsführer des „Bonus Markt“ Tim Töpfer sowie im Beisein von Dr. Iris Gebauer Stadtteilmanagement Wirtschaftsförderung Stuttgart und Jürgen Klein, Geschäftsführer der Reiß & Co. GmbH, wurde das symbolische Band zur Eröffnung unter Applaus der Anwesenden feierlich durchschnitten. Die sehr gute Zusammenarbeit zwischen der Reiß & Co., der Wirtschaftsförderung und dem Baurechtsamt in Stuttgart ermöglichten die Neu-Eröffnung des Marktes und damit die verbesserte Nahversorgung des Stadtteil Sonnenbergs in Stuttgart in kürzester Zeit. Die Reiß & Co. GmbH als Vermieter der Flächen hatte den Mietvertrag mit der SBR g GmbH, die verschiedene Märkte in der Region betreibt, im Mai 2023 unterzeichnet.



„Unser Einsatz gemeinsam mit dem Sonnenberg-Verein hat sich gelohnt. Sonnenberg bekommt endlich wieder eine bessere Lebensmittel-Nahversorgung, einen Einkaufsladen mit den wichtigsten Artikeln des täglichen Gebrauchs, indem man auch Freunde und Nachbarn trifft und ein Schwätzle halten kann.“, kommentiert Dr. Frank D. Nopper, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart.



Jürgen Klein, Geschäftsführer Reiß & Co. GmbH ergänzt: „Als lokaler Projektentwickler sind wir seit vielen Jahren in der Stadt Stuttgart aktiv und uns unserer sozialen Verantwortung bewusst. Es war uns ein großes Anliegen mit der Eröffnung des ‚Bonus Markts Light‘ zur Wiederbelebung des Stadtteils beizutragen.“