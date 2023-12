Die Reiß & Co. GmbH hat in ihrer Funktion als Dienstleister für die Projekt Stuttgart A1.13 GmbH & Co.KG,

die „Goethe Suites“ in Stuttgart vollständig vermietet. Sie umfassen 92 hochwertig ausgestattete Apartments mit zusammen 2.200 m² Wohn- sowie 380 m² Bürofläche.

[…]