Reiseveranstalter verlängert im Düsseldorfer Büropark LaVie

Die Anex Tour GmbH verlängerte ihren Mietvertrag über rund 1.200 m² im Büropark LaVie in Düsseldorf. Die DIC Asset AG managt das LaVie für Dritte. Sie hat die Immobilie im Jahr 2019 für einen Büroimmobilienfonds erworben [wir berichteten].

.

Das 2001 erbaute Büroobjekt LaVie verfügt über fünf- bis siebengeschossige Gebäudeteile. Im Düsseldorfer Norden gelegen, zeichnet sich das Haus insbesondere durch die Nähe zum Düsseldorfer Flughafen und der A52 aus.



Die Berater von BNP Paribas Real Estate waren exklusiv in Form eines „stay vs. move“ Mandates vom Mieter beauftragt; sie waren bereits mehrfach für das Unternehmen tätig, unter anderem bei der Erstanmietung der Flächen in der Gladbecker Straße 1-3 im Jahr 2016.