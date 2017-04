Reiseunternehmen zieht ins Krefelder Knuffmann-Haus

Die Krefelder Innenstadt bekommt Zuwachs: Die Erlebe-Fernreisen GmbH wird ihren aktuellen Standort am Flughafen Weeze im November aufgeben und rund 2.000 m² Bürofläche in der Lohstraße 25 im „Knuffmann-Haus“ in Krefeld beziehen. Bei der Suche nach einem geeigneten Standort, der den hohen Anforderungen für die derzeitige Belegschaft entspricht und auch für neue Mitarbeiter attraktiv ist, sowie beim Abschluss des Mietvertrags waren die Berater von BNP Paribas Real Estate beratend und vermittelnd tätig. Neben der guten Infrastruktur und dem großen Einzugsgebiet potenzieller Mitarbeiter, war insbesondere die Nähe zum neuen Vermieter ausschlaggebend für die Anmietung in Krefeld. Bei dem Gebäude handelt es sich um das ehemalige Knuffmann-Möbelhaus neben dem Kaufhof, das bis zum Einzug des neuen Mieters umfassend saniert wird. Rund 100 Mitarbeiter werden Ende des Jahres dort ihren neuen Arbeitsplatz beziehen. Eigentümer des Objekts ist Frank Kocken Immobilien.

