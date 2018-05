Die Invia Group Germany wird in Leipzig zusätzliche Flächen beziehen: Rund 2.800 m² Bürofläche mietet der Online-Reisevermittler im Jägerhof in der City der sächsischen Messestadt an. Vermittelt wurde der Mietvertrag in der Hainstraße 17-19 von den Beratern von BNP Paribas Real Estate. Der B

[…]