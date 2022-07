Reinvest schließt Transaktion des neuen LKA-Sitzes in Berlin ab

Reinvest Asset Management S.A. feiert sein fünfjähriges Bestehen mit dem Abschluss einer der größten Einzeltransaktionen in seiner Immobiliengeschichte. Dabei handelt es sich um das historische Behördengebäude Ringbahnstraße 132 in Berlin mit einem Investitionsvolumen von über 150 Millionen Euro. Nach den inzwischen weitgehend abgeschlossenen Revitalisierungsarbeiten wird das LKA Berlin das Gebäude mit seiner Antiterror-Zentrale beziehen. Bis zum Jahresende werden dort rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des LKA tätig sein.

.

Erworben wurde das Objekt für den in deutsche Büroimmobilien investierenden Fonds DRED SICAV-FIS [wir berichteten]. Hauptinvestor des in Luxemburg aufgelegten Immobilienspezialfonds ist eine große deutsche Versicherungsgesellschaft. Vermietet ist das komplette Gebäude für 35 Jahre (15 Jahre zzgl. 20 Jahre Option auf Verlängerung) an das Land Berlin, vertreten durch die BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH.



Das unter Denkmalschutz stehende Bürogebäude ist ein expressionistischer Backsteinbau und umfasst rund 26.000 m² Mietflächen. Erbaut wurde es von 1925-1928 durch den Postbaurat Karl Pfuhl nach Vorentwürfen des Architekten Edmund Beisel als Sitz für das Reichpostzentralamt. In diesem Zusammenhang wurde in dem Gebäude unter anderem in den dortigen technischen Labors und Werkstätten das Fernsehen von den ersten Versuchsanfängen zur Serienreife gebracht. Zuletzt wurde das Gebäude bis 2018 von der Deutschen Telekom genutzt.



„Mit dem erfolgreichen Abschluss der Investition in die neue LKA-Zentrale in Berlin haben wir nicht nur für unsere Fondsinvestoren eine sehr attraktive Immobilie mit langfristig stabilen Mietzahlungen erwerben können, sondern eine der größten Anlagen im Portfolio realisiert“, so Stephan Böttger Fondsmanager und

Projektverantwortlicher.